Jovem é preso transportando drogas em Corolla na av. Djalma Batista

Manaus - Armado com uma pistola Taurus PT 840, um carregador e cinco munições intactas, além de três tabletes e uma porção de entorpecentes, o jovem L. S. P., de 18 anos, foi preso em flagrante, na noite de quarta-feira (5), por volta das 21h. Ele foi capturado durante abordagem policial na rua Dona Balbina Cordeiro, esquina com a avenida Djalma Batista, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, uma equipe da Rocam recebeu denúncia anônima relatando que um veículo, modelo Corolla, de cor prata e placas PHP-17** estava sendo utilizado no transporte de drogas na capital.

Com base nas informações da denúncia, a guarnição realizou o cerco e, posteriormente, a abordagem ao veículo. No interior do carro dirigido pelo jovem, foram encontradas várias porções de drogas e uma arma de fogo de uso restrito da Secretaria de Segurança Pública, além de cinco munições intactas e um carregador do armamento.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor. Ele foi levado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com a droga e o armamento, para os procedimentos legais.

150 kg de drogas

A polícia apreendeu esta semana mais de 150 quilos de drogas em uma embarcação, nas proximidades do município de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus, no rio Solimões. O carregamento veio de tabatinga, segundo a polícia e seria distribuído aqui na capital.

A droga estava escondida embaixo da rampa de uma balsa. Duas pessoas foram presas, José Ferreira Coutinho, 47,conhecido como Manicoré e Wilkerson Almeida Rodrigues, 22, que fizeram o transporte e ajudaram a esconder a droga. A ação realizada no rio solimões é um desdobramento da operação banzeiro, realizada em março deste ano.

*Colaborou: Josemar Antunes

Edição: Isac Sharlon

