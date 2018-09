Homem é morto a tiros em invasão no Nova Cidade

Manaus - Um homem identificado como Aloísio Brasil Pantoja, que estava usando tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros na Invasão Cemitério dos Índios na rua Secundária 3, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu por volta das 15h desta quinta-feira (6). A idade do homem não foi informada.

De acordo com informações do delegado Genilson Arruda do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), provavelmente o homem seria do regime semiaberto. "As pessoas que moram aqui próximo disseram que ouviram um tiroteio, e momentos depois acharam o corpo do homem aqui dentro do terreno", detalhou.

O Departamento de Polícia Técnico Científica apurou que os tiros atingiram as regiões da cabeça e do tórax da vítima, que veio a óbito na hora. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No local, os moradores informaram que o homem não era conhecido da área. "Estou aqui todos os dias, abrindo e fechando o portal e nunca tinha visto esse cidadão por aqui. Deve ser de outra área", comentou o porteiro da invasão que não quis se identificar.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

