Polícia Militar prende traficantes da FDN no município de Silves

Silves – Quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram presas no município de Silves (distante 203 quilômetros de Manaus) suspeitas de cometer vários crimes na cidade e em municípios vizinhos. À polícia, o grupo afirmou fazer parte da facção criminosa Família do Norte (FDN). A prisão ocorreu na quinta-feira (6).

Com o quarteto a polícia apreendeu telefones celulares, dinheiro e uma arma de calibre não informado. Segundo o 3° Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Silves, o grupo praticou inúmeros roubos nos comércios do Município de Itapiranga e, em seguida iam se refugiar no Município de Silves.

Além de roubar, eles também comandavam parte do tráfico de drogas nos dois municípios. Ainda segundo informações da polícia, todos os integrantes do grupo já possuem passagens por outros crimes, porém, respondiam em liberdade por determinação judicial.

Eles responderão pelos crimes de roubos majorados e associação criminosa, previsto no art. 157, parágrafo 2o, I c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro.

Leia mais:

História de Silves: cidade risonha do AM completa 355 anos

Guarda municipal é preso por avisar bandidos sobre operação no AM