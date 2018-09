Grupo armado invade supermercado na Betânia e rouba R$ 5 mil

Manaus – Um grupo armado, de pelo menos seis homens, assaltou um supermercado na avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (7).

Policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local, porém os assaltantes já haviam escapado. De acordo com a polícia, aproximadamente R$ 5 mil foi levado pelo grupo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, os homens estavam armados e conseguiram fugir em um veículo. Câmeras de segurança de dentro do estabelecimento flagraram toda a ação. O carro usado pelos homens foi abandonado próximo ao Campo do Betanhão.

De acordo com a polícia, o veículo havia sido roubado no último dia 5 de setembro. Após abandonar o veículo eles fugiram a pé, para direções distintas, segundo informações de populares. A polícia tem feito buscas no bairro para encontrar os suspeitos.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos ou informações que possam levar a prisão dos integrantes do grupo pode entrar em contato direto com a Cicom responsável pela área pelo telefone 98842-1570 ou pelo número 99385-5190.

