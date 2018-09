No Nova Cidade, operação policial prende grupo de traficantes

Manaus - Cinco pessoas foram presas durante a Ação Hórus da Polícia Militar, na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (7). Os suspeitos, três mulheres e dois homens, estavam escondendo porcões de cocaína e oxi dentro de um táxi.

Com uma das mulheres foram apreendidas 29 trouxinhas de cocaína. Com as outras duas suspeitas a polícia apreendeu mais nove trouxinhas de oxi. Após serem interrogadas pelos policiais, as mulheres confessaram que a droga era de um dos homens que também estava no táxi.

Ao ser abordado pela polícia, ele confessou ser o proprietário das trouxinhas. Os suspeitos foram conduzidos ao 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis. Foi apresentado ainda a quantia de R$ 99 em espécie, um celular Samsung e pertences pessoais dos infratores.

Traficantes no interior

No município de Silves ( a 203 quilômetros de Manaus) a polícia prendeu também prendeu um grupo de suspeitos de tráfico. Quatro pessoas, três homens e uma mulher suspeitas de cometer vários crimes na cidade e em municípios vizinhos. À polícia, o grupo afirmou fazer parte da facção criminosa Família do Norte (FDN). A prisão ocorreu na quinta-feira (6).

Com o quarteto a polícia apreendeu telefones celulares, dinheiro e uma arma de calibre não informado. Segundo o 3° Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Silves, o grupo praticou inúmeros roubos nos comércios do Município de Itapiranga e, em seguida iam se refugiar no Município de Silves.

Além de roubar, eles também comandavam parte do tráfico de drogas nos dois municípios. Ainda segundo informações da polícia, todos os integrantes do grupo já possuem passagens por outros crimes, porém, respondiam em liberdade por determinação judicial.