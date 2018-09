Vídeo mostra criminosos armados assaltando clientes em salão de beleza

Câmeras de segurança do estabelecimento mostram a ação dos assaltantes | Autor: Divulgação

tacoatiara – Funcionários de um salão de beleza em Itacoatiara (município distante 269 quilômetros de Manaus) viveram momentos de medo durante um assalto, na noite dessa quinta-feira (6). Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que dois homens abordam clientes e funcionários do local.



Conforme funcionários do salão, por volta das 22h três homens chegaram ao local em uma motocicleta modelo Honda POP, de cor vermelha e placa não reconhecida. Enquanto dois suspeitos entraram no estabelecimento, um comparsa ficou aguardando do lado de fora. Na ocasião, outros dois homens chegaram em outra motocicleta de modelo não informado, e foram em direção aos seguranças, que trabalham próximo ao salão, na tentativa de distraí-los da ação dos assaltantes.

Leia também: Grupo armado invade supermercado na Betânia e rouba R$5mil

A designer de unhas Jaqueline Braga estava trabalhando no momento do assalto e narrou a ação dos suspeitos. “Os funcionários e clientes estavam conversando quando entraram dois homens anunciando o assalto. Um usava agasalho preto com capuz, boné e estava armado com um revólver. O outro estava usando camisa branca e carregava uma faca. Assim que eles entraram, uma cliente correu e conseguiu ir para os fundos do salão, onde fica a casa da proprietária”, contou.

Apesar do modelo da arma não ter sido informado, os funcionários suspeitam que seja um revólver calibre 32. Durante o assalto, os suspeitos roubaram o dinheiro do caixa e objetos pessoais como bolsas, mochilas, celulares e itens do salão. Ainda segundo a funcionária, o criminoso armado demonstrava comportamento agressivo.

“Ele estava muito nervoso, gritando e chutando as coisas. Com certeza estava sob efeito de drogas pelo comportamento que demonstrou. O comparsa dele, que estava segurando uma faca, já estava mais tranquilo”, disse.

No momento em que os assaltantes saíram do estabelecimento, os seguranças do bairro correram na direção do salão, mas os criminosos começaram a atirar e conseguiram fugir. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado nesta sexta-feira (7) na delegacia de Itacoatiara. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

No Nova Cidade: operação policial prende grupo de traficantes

Polícia Militar prende traficantes da FDN no município de Silves