Homem morre com golpe de faca no pescoço no bairro da Raiz

Manaus - Um homem de idade aproximada de 40 anos foi encontrado morto por volta das 10h deste sábado (8), após ser atacado com um golpe de faca no pescoço. O crime ocorreu na rua Ruy da Gama e Silva, no bairro Raiz, Zona Sul da capital amazonense.

Segundo policiais militares da 3ª Cicom, o homem estava usando entorpecentes momentos antes de ser atacado. "Testemunhas que afirmam ter visto o homem pedindo ajuda antes de morrer, disseram que ele estava usando drogas com um outro homem. Num momento de desentendimento, o homem desferiu um golpe de faca na vítima e fugiu", relatou o tenente Alexander Barroso.

A companheira da vítima, que pediu para ser identificada apenas como Cristiane, disse que ele era usuário de drogas já há algum tempo. "A gente havia brigado e eu não estava falando com ele. Quando soube que ele havia morrido, reconheci que a situação havia sido uma discussão por causa do uso de drogas. Era comum isso ocorrer", explicou.

O caso foi registrado por policiais da 3ª Cicom | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

A Polícia Militar (PM) ainda disse que a discussão ocorreu em uma área de rip-rap no bairro de Petrópolis, Zona Sul, próximo ao local onde a vítima foi encontrada. Pedindo ajuda no meio da rua com o pescoço ensaguentado, o homem não resistiu aos ferimentos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado pela polícia.

O caso deve ser repassado à Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS) para apuração das circunstâncias e começar as investigações. O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para fazer a remoção do cadáver.

Uma equipe do Samu ainda esteve no local para socorrer a vítima | Autor: Ed Blair / EM TEMPO

