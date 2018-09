Homens são presos por estupros de crianças indígenas no Amazonas

Tabatinga - Dois homens, um de 19 e outro de 34 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em Tabatinga, distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital. Os suspeitos eram procurados por casos distintos de estupro de vulnerável que têm como vítimas duas indígenas da tribo Ticuna.

De acordo com delegada Mary Anne Trovão, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), os crimes foram denunciados por representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

A delegada ressaltou que a ação, iniciada às 6h, contou com o reforço da equipe de investigação do gabinete da Delegacia Geral, deslocada ao local para dar apoio operacional e logístico à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e DEP de Tabatinga durante a realização da sexta edição do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões (Festisol), de 6 a 9 de setembro.

“Esta ação teve por finalidade o cumprimento de mandados de prisão preventiva por estupro de vulnerável. Tínhamos quatro alvos, mas um deles possivelmente cometeu suicídio. Dividimos as equipes em duas embarcações e conseguimos lograr êxito nas duas prisões ao longo de quinta-feira”, argumentou a delegada.



A titular da DEP relatou que o suspeito de 19 anos, foi preso pelas equipes da Polícia Civil no bairro Redenção da comunidade indígena Belém dos Solimões, zona rural daquele município. O jovem, segundo Trovão, está envolvido em estupro coletivo ocorrido em 2017, no lugar. A vítima, na época, tinha 11 anos. O mandado de prisão preventiva em nome do rapaz foi expedido em abril deste ano, pela juíza Danielle Monteiro Fernandes Augusto, da Comarca de Tabatinga.

Suspeito foi capturado em uma área de difícil acesso | Foto: Divulgação Polícia Civil

“O crime foi cometido por quatro indivíduos, incluindo o rapaz. Ao longo das investigações obtivemos informações de que um infrator envolvido no caso possivelmente cometeu suicídio. Estamos tentando confirmar isso. Dois ainda continuam foragidos e estão sendo procurados pela polícia”, disse Mary Anne.

Em Novo Cruzador, uma outra comunidade indígena, distante cerca de 1h30 de Tabatinga, os policiais civis prenderam, em uma área isolada de mata, um homem de 34 anos, denunciado por abusar sexualmente, desde 2011, da prima da esposa dele, uma adolescente que hoje tem 12 anos. O mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, em nome do infrator, foi expedido em abril deste ano, pelo juiz Anderson Luiz Franco de Oliveira.

“Os estupros vinham acontecendo desde que a vítima tinha seis anos. Nós localizamos esse infrator em uma área de difícil acesso. Além de utilizarmos barcos, passamos mais de 40 minutos caminhando. Felizmente o sacrifício não foi em vão e nós o prendemos. Encerramos os trabalhos por volta das 16h”, informou Trovão.

Para concluir, a delegada ressaltou que ao término dos procedimentos cabíveis na DEP, os dois infratores foram conduzidos à Unidade Prisional de Tabatinga, onde irão permanecer à disposição da Justiça. Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro dos foragidos da Justiça do caso de estupro coletivo apresentado nesta matéria, entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

Com informações da assessoria*



