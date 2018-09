Jovem é surpreendido por criminosos e morto com 3 tiros na Zona Leste

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um autônomo, de 19 anos, foi assassinado com três tiros no final da tarde deste sábado (8). O caso aconteceu na rua Ximeno Villeroy, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.



Conforme informações de moradores da área, a vítima foi atacada em via pública por dois homens não identificados. “Os suspeitos saíram de um beco e atiram no rapaz. Depois fugiram a pé”, contou uma dona de casa, que por medo de represália não quis se identificar.

A mãe da vítima esteve no local do crime, bastante abalada a mulher não se identificou e informou apenas que o jovem não morava no bairro. Ela desconhece a motivação do assassinato. “Eu estava na minha casa, na Compensa, quando recebi uma ligação informando sobre a morte do meu filho. Ele morava no São José, com a mulher e o filho de um ano", disse.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados e isolaram o local do crime. De acordo com a perícia do Departamento Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com dois tiros na cabeça e um tiro na região do púbis.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar a autoria e motivação do crime.

