Detentos de alta periculosidade tentam fugir de presídio em Parintins

Parintins (AM) – Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Ricardo Viana, impediu uma fuga em massa no presídio de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) na madrugada deste domingo (9). Todos que tentaram fugir são considerados de alta periculosidade

Os presos haviam feito um buraco em um dos muros da unidade prisional, que dá acesso à avenida Nações Unidas. Umas estruturas de apoio com quatro pessoas em motocicletas estariam esperando os presidiários na Praça da Liberdade, no Centro da cidade.

O Serviço de Inteligência da Polícia Militar descobriu na quinta-feira o plano de fuga e montou uma estratégia para impedir que os presos fugissem.

A fuga

Na madrugada deste domingo (9) os presos cerraram as grades das celas e, ao passarem por buraco no muro, foram surpreendidos com o efetivo da Polícia Militar.

Entre estes homicidas, assaltantes, estupradores e arrombadores de lojas e residências.

SSP

A secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que uma tropa de choque da Polícia Militar desembarcará em Parintins no início da tarde deste domingo.

É possível que os presos sejam transferidos para Manaus ainda hoje.

