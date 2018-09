Mulher tenta entrar com 4 celulares na vagina em presídio de Manaus

Manaus - Durante revista na manhã deste domingo (9) na Unidade Prisional Antônio Trindade (Ipat), agentes penitenciários encontraram celulares, um fone de ouvidos e um chip escondidos dentro das partes íntimas de uma mulher. A polícia informou que ela é irmã de um presidiário.

No momento em que a mulher passou pelo scanner de corpo, os agentes identificaram os itens escondidos. Ela será encaminhada a uma unidade da Polícia Civil (PC) para prestar esclarecimentos e deverá responder criminalmente pelo ato.

Foram quatro celulares, ao todo, apreendidos com a mulher | Foto: Divulgação

Outro caso

Na mesma localidade, quatro mulheres foram detidas em flagrante, na manhã da sexta-feira (31), ao tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória 2 (CDPM 2). O material ilícito estava em fundos falsos de vasilhas de bolo.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) disse que as mulheres passaram por dois procedimentos de revista, antes das 10h, até os entorpecentes serem achados. “Os materiais atravessaram o equipamento de raio-x e também pela revista manual com os agentes”, disse em nota oficial.

Ela foi levada a uma unidade da Polícia Civil para ser indiciada criminalmente | Foto: Divulgação

As quatro visitantes receberam punição administrativa, com as visitas suspensas pela Seap e foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia (19º DIP), para os procedimentos de flagrante por tráfico de drogas.

