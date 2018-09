Homem é encontrado em plantação de banana, em Itacoatiara

Uma criança avistou um cachorro cavando na área onde o corpo foi encontrado | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Um homem de 40 anos foi encontrado morto em uma plantação de banana, no município de Itacoatiara (distante a 269 quilômetros de Manaus), no início da tarde deste domingo (9). Segundo a família da vítima, o homem estava desaparecido há três dias.

O cabo Raimundo Avelino, do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), disse que uma criança avistou um cachorro cavando na área onde o corpo foi encontrado, por volta das 12h30.

"Quando os moradores identificaram o corpo de uma pessoa, acionaram a Polícia Militar. A partir daí, direcionamos a ocorrência para a Polícia Civil devido à perícia criminal e o Corpo de Bombeiros para ajudar na remoção do corpo devido ao terreno alagadiço", explicou.

O corpo foi achado no bairro Mamoud Amed, Zona Rural do município, mesmo bairro onde a vítima morava. Ainda segundo Avelino, o corpo provavelmente foi enterrado na madrugada deste domingo. "O corpo ainda estava mole. Por causa do excesso de lama e sujeiras no corpo, foi difícil chegar à identificação do cadáver", completou.

O corpo foi achado no bairro Mamoud Amed | Foto: Divulgação

Os autores do crime cortaram as bananeiras que haviam no local - uma área próxima a um igarapé - e enterraram o homem. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

Peritos da delegacia de Itacoatiara irão levar o corpo para o necrotério, enquanto o IML não chega ao município. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

