Lagoa do Japiim é alvo de bandidos pela 4ª vez este ano

A ação comprometeu o fornecimento de energia | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus - Pela quarta vez, somente este ano, o Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho (antigo Parque Lagoa do Japiim), gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), situado no bairro Japiim, Zona Sul, foi alvo da ação de bandidos, que voltaram a praticar furtos na fiação elétrica do local, nesta segunda-feira (10).

A ação comprometeu o fornecimento de energia para o prédio da administração e a iluminação da pista de caminhada do local. Os ladrões entraram, possivelmente, de madrugada, quebraram as grades das muretas dos quadros de distribuição e caixas de passagens para poder furtar a fiação.

A Secretaria Municipal de Projetos e Parcerias Estratégicas (Semppe) enviará uma equipe técnica da Unidade Gestora de Projetos Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia), órgão vinculado à Semppe, para verificar a necessidade de material para reparar os danos. Vale destacar que, somente este ano, já foram realizados três serviços de reposição da fiação no espaço.

O parque está funcionando, normalmente, durante o dia. Porém, durante a noite desta segunda será feita uma avaliação das áreas afetadas para definir se haverá necessidade de suspender o funcionamento noturno, visando a segurança dos frequentadores. Somente à noite se poderá atestar a extensão dos danos causados aos pontos de iluminação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dois homens rendem e assaltam funcionários do Creas no Japiim

PM prende homem por furtar objetos de material de construção no Centro

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!