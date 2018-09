Adolescente envolvido em roubo à joalheria é apreendido em Manaus

O jovem foi apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 16 anos envolvido em roubo majorado foi apreendido, nesta segunda-feira (10), em cumprimento a mandado de busca e apreensão. O crime ocorreu no dia 19 de fevereiro deste ano, em uma joalheria, situada no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), as investigações foram realizadas inicialmente pela equipe do 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme a delegada, no dia do crime foram subtraídos do local: um notebook, um celular, sete relógios, sete anéis, quatro cordões, uma medalha, uma bolsa contendo perfumes, além de R$ 1,2 mil, dentre outros materiais.

“Durante as diligências, foi identificado que o adolescente participou do crime. Posteriormente o jovem confessou o envolvimento no delito, o juiz sentenciou e na manhã de hoje a nossa equipe efetuou a apreensão dele em uma casa, situada na avenida Perimetral, bairro Gilberto Mestrinho”, disse a titular da Deaai.

A ordem judicial em nome do adolescente foi expedida no dia 19 de abril deste ano, pelo juiz Mateus Guedes Rios, da Vara do Juizado da Infância e da Juventude – Infracional. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, o adolescente será encaminhado ao Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, situado na rua Vivaldo Lima, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

