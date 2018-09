'Caquinho' é baleado atrás do Campo do Buracão, no Nova Esperança

Tentativa de homicídio aconteceu entre as ruas 1 e Orlando Rabelo, no Nova Esperança | Foto: Márcio Melo

Manaus - Um rapaz identificado como M. S. L, de 22 anos, conhecido como "Caquinho", foi baleado no fim da tarde desta segunda-feira (10), na rua Orlando Rabelo, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. A tentativa de homicídio aconteceu na esquina entre as ruas 1 e Orlando Rabelo, no conjunto Nova Esperança, atrás do Campo do Buracão.

De acordo com relatos de moradores da região, o baleado estava sentado na esquina das ruas quando foi surpreendido por um carro branco, de modelo e placa não identificados. Um dos disparos acertou a barriga do jovem, que foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis , Zona Centro-Sul da capital.

Segundo o sargento Alexandre, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Caquinho foi levado por familiares para o hospital. O sargento ainda afirmou que, segundo a família, o ferido está fora de perigo. "Não sabemos se essa tentativa de homicídio tinha ligação com alguma briga de facções, mas o que sabemos é que ele não iria tomar esses tiros de graça", afirmou o militar.

Moradores confirmaram que a região é alvo constante de conflitos entre facções criminosas | Foto: Márcio Melo

Moradores da região confirmaram que "Caquinho" é uma pessoa perigosa e é ligada a uma facção criminosa. De acordo com informações dos moradores, a região em que o crime ocorreu é área vermelha, onde acontecem confrontos entre facções criminosas.

