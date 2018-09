Foragidos invadem posto de policiamento e matam guarda em Autazes

Homens foragidos da justiça invadiram posto policial e alvejaram guardas municipais | Foto: Divulgação

Autazes – Uma guarda municipal morreu e outro está gravemente ferido após serem alvejados por foragidos na noite desta segunda-feira (10). O caso aconteceu por volta das 20h, no município de Autazes (a 107 quilômetros de Manaus).



Conforme informações preliminares do Comando de Policiamento do Interior (CPI), homens, foragidos do sistema prisional do município, invadiram o Posto de Policiamento Ostensivo do Novo Mundo, onde os guardas municipais trabalhavam e realizaram disparos de arma de fogo.

Leia também: Mais dois espaços públicos são alvos de assalto em Manaus

A guarda municipal, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu no local. O outro servidor foi alvejado com um tiro na cabeça e está gravemente ferido em uma unidade hospitalar do município. Ainda conforme informações preliminares do CPI, o guarda municipal deve ser transferido para um hospital de Manaus. Ainda não há informações se os suspeitos foram presos.

