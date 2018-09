Durante perseguição, trio perde controle de carro e cai em igarapé

Manaus - Três homens suspeitos de cometerem arrastões foram presos, na manhã desta terça-feira (11), após uma perseguição policial. Durante a ação, que teve início no bairro Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus, o carro com restrição de roubo, modelo Ônix, cor azul, acabou caindo em um igarapé, no conjunto Amazonino Mendes, também conhecido como "Mutirão", bairro Novo Aleixo.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O trio, ainda não identificado, segundo a polícia, estava praticando arrastões pela cidade. O veículo usado no crime havia sido roubado na tarde da última segunda-feira (10).

De acordo com informações do dono veículo, de 29 anos, o assalto ocorreu, por volta das 16h, na rua Paracanatuba, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Quatro homens teriam cometido o crime.

Policiais militares durante a ação | Foto: Josemar Antunes

Na ocasião, os suspeitos fizeram buscas pela arma de fogo que teria sido arremessada dentro do igarapé. Com o trio, os policiais militares encontraram bolsas, celulares e outros objetos.

Segundo informações do soldado Lucinaldo Fontenelle, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma denúncia anônima informou que três homens, em um carro azul, estavam praticando arrastões nos bairros Alfredo Nascimento, Aliança com Deus e Cidade de Deus. Uma guarnição da 13ª Cicom, responsável pelo patrulhamento da área, indicou a localização dos suspeitos.



"A guarnição da 14ª Cicom fez o acompanhamento dos suspeitos. Eles entraram em uma rua do barro e perderam o controle do veículo. O carro caiu no igarapé. Na ocasião, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi impedido. Todos foram presos”, explicou o soldado Fontenelle.

Os suspeitos foram presos pela equipe da 14ª Cicom | Foto: Josemar Antunes

A ação policial contou com apoio de policiais militares da 27ª Cicom. Durante a queda do veículo no córrego, um dos suspeitos ficou com escoriações pelo corpo.

Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Os outros dois foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

