Presos são transferidos de Parintins para Manaus

Parintins – Uma unidade da Tropa de Choque da Polícia Militar transferiu, na última segunda-feira (10), do presídio de Parintins ( a 369 km de Manaus) para presídios da capital amazonense, presos de alta periculosidade envolvidos na tentativa de fuga em massa da Unidade Prisional do município, na madrugada de domingo (9).

Foram transferidos: Luís Mário Martins Figueira, 30, apontado pela polícia líder da facção criminosa Família do Norte (FDN), em Parintins, José Lúcio Soares Maia, de 29 anos, o “Anjinho”, Ronei de Sá Gama, de 26 anos, o “Bal”, Nelivaldo Tavares Guimarães Filho, de 25 anos, o “Caneleira”, Judson de Melo Pereira, de 20 anos, Mateus Lopes da Costa, de 23 anos e Andrey de Souza da Silva, de 25 anos, o “Beira-mar”.

Os internos foram levados para presídios da capital | Foto: Tadeu de Souza

Todos respondem por tráfico de drogas, estupro, latrocínio, homicídio, assalto à mão armada e arrombamento de estabelecimentos.

Também foram transferidos os envolvidos no assalto a casa de um empresário do ramo de combustível em Boa Vista do Ramos ( a 271 km de Manaus) – Alex Viana de Jesus, de 23 anos, Diego Viana de Jesus, de 27 anos, Arão Viana de Jesus, de 19 anos, Ednelson dos Santos, de 41 anos, Janderson de Souza Castro, de 41 anos, o “Fofo”, piloto da voadeira utilizada no assalto, e Dailson da Silva Campos, de 22 anos.

Policiais da Força Tática e do Choque participaram da ação | Foto: Tadeu de Souza

Revista no presidio

A Força Tática e a tropa de choque realizaram uma revista nas celas da Unidade Prisional de Parintins. Durante a revista, a polícia encontrou uma grande quantidade de droga, aparelhos celulares, carregadores, facas, dinheiro e um livro de registro da venda de drogas dentro do presídio.

Leia mais:

Líder da FDN em Manaus, 'Jacaré' é preso em condomínio na Torquato

PM é encontrado morto dentro de apartamento no Viver Melhor