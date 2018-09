SSP-AM diz que fugitivos de delegacia são autores do ataque em Autazes

Autazes - Ataque ao Posto de Policiamento Ostensivo (PPO) da Guarda Civil Metropolitana, na noite dessa segunda-feira (10), em Autazes (município distante 113 quilômetros de Manaus) foi praticado por detentos foragidos da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município. A informação foi confirmada nesta terça-feira (11) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O posto alvo dos criminosos está localizado na comunidade Novo Céu. No momento do ataque, os servidores de plantão estavam jantando. Daiane Percília Mota, de 37 anos, morreu no local após ser atingida com tiro no peito. Além da servidora, Relveson Figueiredo dos Santos, de 31 anos, foi atingido por disparos no olho e na mão. O guarda municipal foi transferido em estado gravíssimo para um hospital da capital.

A motivação do crime ainda é desconhecida e segue sob investigação da Polícia Civil de Autazes. Até o momento, um homem de nacionalidade colombiana foi preso por suspeita na participação do crime. Equipes de policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Comando de Operações Especiais (COE) foram enviados ao município.

