Homem envolvido em tentativa de assalto a estaleiro é preso em Fórum

Manaus – Suspeito de ser informante e envolvido em uma tentativa de assalto a um estaleiro, em agosto desse ano, o ex-funcionário do local, identificado como Rafael Pessoa Simões foi preso, na manhã desta terça-feira (11), dentro do Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o delegado do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Guilherme Torres, Rafael foi desligado da empresa há aproximadamente três meses e processou o antigo local de trabalho.

Mesmo movendo a ação judicial, Rafael passou informações privilegiadas sobre a data em que a empresa realizava pagamentos a outros dois envolvidos, para que eles pudessem realizar o assalto.

“Os dois motoqueiros ficaram responsáveis por ir até o estaleiro e levar a quantia de aproximadamente R$ 40 mil. Porém, na hora da fuga, um terceiro motoqueiro impediu que eles escapassem”, explicou o delegado.

Sobre os detalhes da prisão, Torres diz que consultou o nome do suspeito e verificou que ele teria uma audiência no Fórum na manhã desta terça. A paisana, o delegado entrou em contato com o juiz titular da vara do júri e solicitou o cumprimento do mandado.

“Foi tudo feito de maneira rápida e tranquila, não precisamos sacar nenhuma arma. Ele se entregou de maneira pacífica”, pontuou o delegado.

Rafael foi apresentado no 20° DIP onde deve permanecer à disposição da Justiça.

