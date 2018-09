Jovem é morto por 'amigo' durante discussão por droga no Mauazinho

Manaus - O autônomo Thalisson Rocha de Souza, de 18 anos, foi assassinado com seis facadas, na madrugada desta quarta-feira (12), após uma discussão com um amigo, identificado apenas como "Rener". O crime ocorreu por volta das 3h30, próximo à casa da vítima, na avenida Real, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da madrasta da vítima, Janice da Silva Freitas, de 44 anos, Thalisson morava sozinho em uma das casas da mãe e costumava ficar até tarde da noite fora de casa.

Ele era usuário de drogas e o crime ocorreu por conta de uma garrafa de "Loló", um entorpecente preparado clandestinamente baseado em clorofórmio e éter.

Trabalho da perícia no local do crime | Foto: Josemar Antunes

O suspeito de desferir as facadas, Rener, fugiu do local antes da chegada de policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Moradores informaram que a vítima e o suspeito eram amigos.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que Thalisson foi morto com seis facadas na região do tórax.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

