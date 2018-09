Com mãos amarradas para trás, homem é morto e abandonado em ramal

Manaus - O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira (12), na rua Desembargador César do Rêgo, também conhecido como ramal do 21, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre a autoria do crime.

De acordo com uma equipe de policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi achada com ferimentos de tiros na cabeça e com mãos amarradas para atrás após vigilantes de um galpão ouvirem barulho de tiros por volta das 6h20.

Após a execução, os criminosos fugiram. Segundo testemunhas, possivelmente, eles estavam em um carro. O local onde o corpo foi encontrado é conhecido por ser uma área de desova.

O corpo foi deixado no ramal do 21 | Foto: Josemar Antunes

Conforme informações da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o homem foi morto com sete tiros, sendo dois na cabeça, dois no peito, dois nas costas e um no braço.

Após os procedimentos da perícia, o corpo foi removido por um carro do Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

| Autor: Josemar Antunes

