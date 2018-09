Viatura da PM perde controle e esmaga sucateiro no Novo Israel

Manaus – O vendedor de sucatas Leonço de Souza Castro, de 47 anos, morreu após ser atingido por uma viatura da Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (12). A viatura pertencia à 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar.

Segundo informações de testemunhas, com o impacto, a vítima foi esmagada contra uma mureta. O acidente ocorreu na esquina das ruas Monte Horeb e Ianomami, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo o sobrinho da vítima, Gerson Castro, de 26 anos, a informação recebida pela família informava que o sucateiro havia sofrido um acidente. “Eu estava no trabalho e fui informado que meu tio havia sido atropelado, porém, ao chegar aqui o encontrei esmagado contra a mureta”, afirmou o rapaz.

Ainda emocionalmente abalado pelo ocorrido o rapaz não soube explicar como ocorreu o acidente. “Disseram que a viatura apareceu do nada, sem sirene ligada e em alta velocidade. Mas como pode estar em perseguição sem sinal sonoro ligado?”, questionou.



O familiar da vítima afirmou que o tio trabalha na construção civil, mas, devido à crise econômica, estava fazendo bico como sucateiro. O local em que foi atropelado é um dos pontos em que levava sucata para revender.

Gerson disse que foi intimidado por policiais ao tentar aproximar-se do local em que estava o corpo. “Eles cercaram o local, não deixaram eu ver meu tio direito, mandaram vir muitas viaturas para nos impedir de chegar perto”, lamentou.

O capitão da 18ª Cicom, Higor Reis afirmou que os policiais saíram do horário de almoço e estariam trafegando pelas ruas, porém, ele não soube explicar as causas que levaram à colisão da viatura com a vítima.



Na viatura estavam um sargento e um tenente, ambos da 18ª Cicom, que não tiveram os nomes revelados. Eles tiveram apenas escoriações leves, porém, o sargento estava em situação mais grave e foi levado ao Hospital e Pronto Socorro Delphina Abdel Aziz, localizado na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

O tenente foi atendido ainda no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois levado ao 18° Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos.

