Integrante da FDN é perseguido e morto por grupo armado na Raiz

Manaus - Um homem conhecido como "Pateta da FDN", de 20 anos, foi morto com vários tiros, na noite desta quarta-feira (12), na rua Nova, bairro Raiz, zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas à polícia por populares, um grupo de homens armados chegou no local e abordou o jovem, que ainda tentou fugir correndo. Os bandidos o perseguiram e efetuaram diversos tiros em sua direção.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo | Foto: Divulgação





"Pateta" ainda correu desde o bairro São Lázaro até a Raiz, onde acabou sendo alvejado e caiu no chão. Ele foi executado pelos suspeitos com 12 tiros de pistola calibre 380.

A vítima já tinha passagem pela polícia e era ligada, de acordo com informações preliminares do tenente Alexander Barroso, à facção criminosa Família do Norte (FDN). O pai do jovem esteve no local do crime e disse que ele estava recebendo ameaças nos últimos dias.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Polícia Civil deve investigar o caso.

