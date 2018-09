Morador de frigorífico desativado é preso por furtar energia

Manaus - Um autônomo foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (13), após a Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (Decfs), identificar o furto de energia no imóvel onde o homem morava, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Norte.



De acordo com o titular da Decfs, delegado Felipe Dias Vasconcelos, as investigações iniciaram após o recebimento de uma carta-denúncia da Eletrobras Distribuição Amazonas. O imóvel, localizado na rua Indiaporã, estaria com a energia cortada desde dezembro de 2017, mas havia suspeita de ligação clandestina no local.

“O imóvel, que estava com a unidade consumidora em nome de uma empresa de transporte e logística, mostrava um débito no valor de mais de R$ 306 mil. Ao longo das diligências, formalizamos a requisição de perícia para agendarmos a ação policial. Na manhã de hoje, por volta das 10h, nossa equipe, acompanhada por fiscais da concessionária de energia e peritos do Instituto de Criminalística (IC), nos deslocamos até o lugar para a realização da inspeção, onde fomos recebidos pelo homem, que autorizou a realização da perícia no lugar”, explicou Vasconcelos.

O local foi identificado como um frigorífico desativado há 10 anos. Segundo o delegado, o suspeito reside no local há quatro meses. O homem alegou que teria feito um acordo com o proprietário do imóvel, afirmando que cuidaria do espaço, que era alvo de depredações, e em troca moraria no local sem pagar aluguel.

“Durante a perícia, nós verificamos a existência de uma ligação trifásica, além de não haver medidor de energia, que estava com ligação direta, sem o consentimento da concessionária. Após a constatação dos fatos, foi aplicado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e, em seguida, foi cortada a ligação irregular de energia”, disse o delegado.

Durante a ação, foram encontrados no lugar restos de alimentos e, por este motivo, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar possíveis danos à saúde pública. O suspeito foi autuado em flagrante por furto de energia, com fiança estipulada no valor de um terço do salário mínimo. Após o pagamento da fiança, o homem foi liberado para responder ao processo em liberdade.

*Com informações da assessoria

