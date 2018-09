Suspeita de jogar mulher de ônibus responde por homicídio em liberdade

Após uma discussão, a suspeita empurrou a vítima, que caiu do ônibus em movimento e morreu no local. | Foto: Divulgação

Manaus - A mulher, de 18 anos, que empurrou uma outra de dentro do ônibus 014, vai responder pelo crime em liberdade, conforme decisão da audiência de custódia, realizada no Tribunal de Justiça do Amazonas. A vítima, de 35 anos, foi jogada do veículo em movimento e morreu na queda. O caso ocorreu na última quarta-feira (12).

Segundo a Justiça, a decisão acompanhou o parecer do Ministério Público e concedeu à suspeita a liberdade provisória, por meio da aplicação de medidas cautelares, entre elas: uso de tornozeleira eletrônica;obrigação de comparecer mensalmente perante a Justiça; participação no Projeto Reeducar e proibição de ausentar-se da Comarca de Manaus, enquanto for conveniente à instrução processual.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres estavam em um ônibus da linha 014., que passava pela Alameda Cosme Ferreira, na zona Leste de Manaus, na tarde da última quarta-feira (12), quando tiveram uma discussão e a suspeita empurrou a vítima. A mulher caiu do ônibus em movimento e morreu no local. A motivação da briga não foi informada.

