Jovem de 22 anos é preso pela Rocam com droga no Santo Antônio

Manaus - Um homem de 22 anos foi preso em flagrante com drogas, na madrugada desta sexta-feira (14), por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na rua Frei Panta Leão Silveiro, conjunto dos Bancários, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), a prisão ocorreu, por volta das 2h, após uma denúncia através do "linha direta da Rocam", por meio do WhatsApp (92) 99280-7574, informando que um homem identificado como "David" estava comercializando entorpecentes.

A guarnição foi ao local e ao bater na porta flagrou David tentando se desfazer de uma bolsa rosa. Durante revista, os policiais encontraram na área de serviço do apartamento e na bolsa, aproximadamente, um quilo de droga, supostamente, cocaína.

Aos policiais militares, David confessou ser dono da droga. Diante dos fatos recebeu voz de prisão e foi levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

