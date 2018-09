Dupla que roubou joalheria no Alvorada é presa pela Polícia Civil

Manaus - Jhonatan de Souza Rocha, de 22 anos, e Valderi do Rêgo Batista, de 36 anos, envolvidos em um roubo a uma joalheria, foram apresentados na manhã desta sexta-feira (14), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

A dupla foi presa no início da tarde de quinta-feira (13), por volta de meio-dia, na rua J, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações do delegado Adriano Félix, titular da Derfd, a dupla havia roubado uma motocicleta na avenida Constantinopla, no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada. A vítima, um jovem de 22 anos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO), por volta das 11h40.

Em depoimento, a vítima relatou que foi abordado por dois homens, armados com um revólver calibre 38. Os criminosos obrigaram o jovem entregar a moto. Em seguida, os suspeitos foram até a joalheria, na rua João Paulo (antiga rua J), e anunciaram o assalto.

A polícia recuperou todos os itens roubados | Foto: Josemar Antunes

No estabelecimento, eles renderam funcionários sob ameaça de morte caso não colaborassem com ação criminosa. Jhonatan e Valderi fugiram levando joias do estabelecimento.

A dupla foi presa minutos depois do assalto. Os policiais civis da Derfd recuperaram a moto e as joias roubadas pela dupla de assaltantes.

Na unidade delegacia, a polícia identificou que Valderi, natural do Estado do Pará, já tinha passagens por roubo a um supermercado e em uma joalheria no município de Parintins (a 369 km de Manaus). Já Jhonatan não tinha passagens pela polícia.

Delegado Adriano Félix, titular da Derfd | Foto: Josemar Antunes

Os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado pela subtração das joias. Eles também responderão pelo roubo da moto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após os procedimentos na delegacia, a dupla será apresentada na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

