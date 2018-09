Homem é preso com 8 kg de drogas em embarcação vinda de Coari

Manaus - Fabiano Amorim Queiroz, de 32 anos, foi preso em flagrante, com oito quilos de pasta base de cocaína, durante uma ação conjunta entre a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Fluvial (Deflur).

A prisão do suspeito ocorreu, na madrugada desta sexta-feira (14), no Rio Solimões, próximo ao município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Fabiano estava na embarcação Letícia Sofia, que vinha do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Fabiano foi apresentado na Delegacia Geral | Foto: Josemar Antunes

De acordo com informações do secretário da Seai, Herbert Lopes, a ação faz parte da operação "Banzeiro", que tem o objetivo de reprimir o transporte de armas e drogas para a capital.

Durante abordagem policial, no encontro das águas, o cão farejador "Zeus" identificou em uma das bagagens de Fabiano oito quilos de entorpecentes. O material estava dividido em sete pacotes.

Na ocasião, Fabiano viajava com a esposa e dois filhos menores. Conforme o secretário da Seai, a mulher não sabia do transporte do material ilícito.

O preso disse que entregaria a droga para uma pessoa no Porto de Manaus | Foto: Josemar Antunes

Em depoimento, Fabiano assumiu a droga e informou que faria a entrega para uma pessoa desconhecida no Porto de Manaus, que também entregaria para outra pessoa não identificada.

Após os procedimentos cabíveis, Fabiano será encaminhado à unidade policial de Iranduba, onde ficará preso à disposição da Justiça.

