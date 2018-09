Dupla em moto atira contra homens e adolescente na Alvorada

Manaus – Dois homens de 23 e 37 anos e um adolescente de 15 anos foram alvejados a tiros, na noite dessa quinta-feira (13), em uma área do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O atentado ocorreu por volta das 23h40.

De acordo com informações do sargento M. Cavalcante, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas foram surpreendidas por dois homens não identificados, que estavam em uma motocicleta, de cor branca e placa não identificada. Um dos suspeitos efetuou os disparos à queima-roupa nas vítimas.

O adolescente foi atingido com um tiro em uma das coxas. Já o homem de 37 anos acabou sendo ferido com seis disparos.

A segunda vítima foi baleada com tiros no abdômen. O trio foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Os criminosos, responsáveis pela tentativa de homicídio, não foram presos. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia também:

Dupla que roubou joalheria no Alvorada é presa pela Polícia Civil

Morador de frigorífico desativado é preso por furtar energia