Jovem que roubou sapataria no Monte das Oliveiras é preso

Moisés foi preso em cumprimento a um mandado de prisão por roubo | Foto: Divulgação/PC

Manaus - Moises Simpson Rodrigues, de 19 anos, foi preso nesta sexta-feira (14), após ser identificado como envolvido em um roubo a uma loja de calçados, ocorrido no dia 31 de março deste ano, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

A prisão foi feita por equipes de investigação do 9° e 26° Distritos Integrados de Polícia (DIPs), sob o comando dos delegados Pablo Geovanni e Paulo Benelli, titulares, respectivamente, das unidades policiais.

O titular do 26º DIP informou que, na ocasião do delito, Moises estava acompanhado de outros três comparsas, identificados como Mateus Carlos da Silva, Adria Celia Coelho e Silva e Jeferson Gonçalves, que já estão sendo procurados pela polícia.



Conforme Paulo Benelli, na tarde de ontem, por volta das 15h30, a equipe do 26º DIP recebeu delações informando que Moises estaria na residência dele, situada na rua Lagoa Vermelha, terceira etapa do bairro Zumbi, zona leste. “Diante das informações, entramos em contato com o delegado Pablo Geovanni, que, junto com sua equipe, foi até o local mencionado na denúncia e realizou a prisão do jovem”, pontuou.



O mandado de prisão preventiva em nome Moises foi expedido no dia 4 de setembro deste anos, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 8ª Vara Criminal.



Crime

Paulo Benelli explicou que no dia do delito, os quatro infratores, em posse de armas de fogo, entraram no estabelecimento comercial, situado na rua Professora Aurora Rego, bairro Monte das Oliveiras, abordaram funcionários e clientes do lugar e, de forma violenta, exigiram os pertences das vítimas. Do local, o bando subtraiu sete aparelhos celulares, além de 15 sapatos de várias marcas, avaliados em cerca de R$ 600.

“Moises, juntamente com os comparsas, manteve funcionários e clientes presos dentro do estabelecimento comercial. De acordo com as vítimas, o grupo agiu de forma bastante violenta. Na ocasião, uma das vítima ainda tentou fugir do lugar, momento em que os infratores realizaram um disparo de arma de fogo contra ela”, disse Paulo Benelli.

Além de moisés, outras três pessoas estão foragidas | Foto: Divulgação/PC

Investigação

O titular do 26º DIP destacou que após analisarem imagens de câmeras de segurança de residências, situadas nas proximidades da loja de calçados, a equipe de investigação daquela unidade policial conseguiu identificar os autores do delito. As vítimas também reconheceram os quatro infratores como autores do crime.

Moises foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 9º DIP, o jovem será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.



Paulo Benelli pede a quem tiver informações sobre as localizações de Mateus Carlos da Silva, Adria Celia Coelho e Silva e Jeferson Gonçalves, realizar delações por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Paulo Benelli.

*Com informações da assessoria

