Mulher sofre tentativa de estupro após aceitar carona em Manaus

Manaus – Jefferson Furtado Batista, de 38 anos, foi preso em flagrante, após uma tentativa de estupro na noite dessa quinta-feira (13). A vítima, uma mulher de 42 anos, havia aceitado uma carona do suspeito, na avenida Abiurana, no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 19h30 na rua Kiribati, no bairro Mauazinho, na Zona Leste da capital. Na ocasião, Jefferson travou as portas do veículo, em seguida, tentou estuprar a vítima. Diante da situação, a mulher bateu no vidro e gritou, chamando atenção de mototaxistas.

Jefferson fugiu do local, mas foi alcançado e agredido por alguns populares até a chegada de uma guarnição da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O homem recebeu voz de prisão e depois conduzido ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em depoimento, a vítima relatou que ao entrar no veículo, Jefferson travou as portas, tocou nos seios dela e tentou arrancar as roupas que ela vestia. Pela manhã desta sexta-feira (14), Jefferson foi transferido para o 29º DIP.

Jefferson foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

