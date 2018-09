Três homens são presos por furto de energia em Petrópolis

Manaus - A Polícia Civil (PC) apresentou nesta sexta-feira (14) três suspeitos de furto de energia, presos em flagrante em imóvel na rua Coronel Ferreira de Araújp, bairro Petrópolis , zona sul da capital.

De acordo com o titular da Decfs, delegado Felipe Dias Vasconcelos, no imóvel identificado com o fornecimento de energia cortada funciona uma oficina mecânica e uma loja especializada em conserto de aparelhos celulares.

“Chegamos no lugar e verificamos que havia cerca de três ligações clandestinas trifásicas, sem medidor de energia e ligada diretamente a um poste nos arredores do imóvel, sendo, com isso, caracterizado o furto de energia. Efetuamos a prisão de José Carlos, que é responsável pelo prédio, de Eduardo que o cuida da oficina, além de Adelson, que é coordenador da loja de celular”, explicou Vasconcelos.

O furto de energia é um crime afiançável, para dois dos suspeitos foi estipulado o valor de R$ 1 mil para cada e R 2 mil para o terceiro homem. Após o pagamento da fiança, o trio vai responder ao processo em liberdade.

A investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicação (Decfs) contou com o apoio da equipe de fiscalização da Eletrobras Distribuição Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Mulher sofre tentativa de estupro após aceitar carona em Manaus

Dupla em moto atira contra homens e adolescente na Alvorada