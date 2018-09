Homem morre em SPA após ser baleado seis vezes no Japiim

. Ele foi encaminhado ao SPA do Coroado, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Raphael Tavares





Manaus - Um homem de 30 anos morreu na noite desta sexta-feira (14), na sala de emergência do Serviço de Pronto Atendimento do Coroado, zona Leste da capital amazonense. A vítima teria sido atingida com seis tiros no momento em que caminhava por uma rua do bairro Japiim, Zona Sul.

De acordo com um tenente da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rodrigo Otávio, o homem estava passando pela rua Portugal quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

"Ele tem envolvimento com o tráfico de drogas daquela região. Testemunhas falaram que os dois suspeitos chegaram em uma moto, abordaram ele e, em seguida, realizaram os disparos", explicou o policial.

Ainda conforme o tenente, o homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local do crime. Ele foi encaminhado ao SPA do Coroado, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo da vítima, que estava no necrotério do SPA. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

