Nova intervenção no Sistema de Segurança repete velhos erros

Manaus - A troca de comando na Polícia Militar fechou, ontem, o ciclo de mudanças radicais no setor de Segurança Pública orquestrado pelo governador Amazonino Mendes (PDT) às vésperas da eleição e com Manaus vivendo dias de terror nas mãos dos bandidos. Como em outros governos, o novo desenho do combate à violência nas ruas do Amazonas envolve quebra de hierarquia e acirra o clima de rivalidade entre policiais militares e civis.

Na chefia da PM saiu o coronel David Brandão e entrou o coronel José Claudio, que foi escolhido não pelo secretário de Segurança Pública, Anésio Paiva, mas sim pelo secretário Extraordinário responsável pelo programa GuardiAM, o coronel Walter Cruz, um dos oficiais mais polêmicos da corporação. Cruz, inclusive, deu entrevista à imprensa nos últimos dias dizendo que os escolhidos tem um perfil específico para a função que cumprirão dentro do programa GuardiAM. Disse também que os que não se adaptarem serão trocados.

A intervenção de Cruz na segurança não se limitou aos seus colegas de farda, mas também engendrou a troca do comando da Polícia Civil, de onde foram “retirados à convite” o antigo delegado-geral Mariolino Brito e a corregedora-geral de polícia, Iris Trevisan. Brito foi substituído por Frederico Mendes, que volta ao posto pela quarta-vez. Iris sai para dar lugar a um coronel da PM.

Todas as mudanças são da lavra de Walter Cruz, que gerencia o programa sugerido pela consultoria de R$ 5 milhões do ex-prefeito de Nova York Rudolph Giulianni. O trabalho do nova-iorquino foi enaltecido durante a posse de José Claudio no comando da PM pelo próprio Amazonino, que diz ser uma consultoria séria e cujos frutos serão sentido ao longo dos próximos quatro anos. Em discurso, Amazonino ressaltou o trabalho de Giulianni na cidade colombiana de Medellin, que para ele é um centro de referência no combate à violência urbana que envolve carteis de drogas.

O estilo das mudanças, contudo, é um velho conhecido dos policiais amazonenses e os resultados não deverão ser diferente, avalia um coronel pedindo anonimato.

Foi assim em 1989 quando Amazonino repentinamente extinguiu a polícia civil acusando a instituição de “estar podre e corrupta”. Em substituição foi criada a Polícia Judiciária, que aproveitava parte do efetivo civil – a maioria foi colocada na geladeira - e a unificava com a polícia militar. Para comandar essa nova estrutura foi chamado o professor universitário Heliandro Maia, que assumiu o posto de Intendente de Polícia. A medida foi contestada por delegados e agentes da Polícia Civil, que recorreram aos tribunais contra a extinção da PC.



Nos tribunais o governo teve que recuar, pois legislar sobre as policias era atribuição do Congresso Nacional. Logo teve que recuar e separar as duas instituições. O Estado gastou dinheiro e tempo no combate ao crime e desagradou as duas corporações.

No segundo governo a opção de política de segurança foi entrega-la a um “xerife”, no caso o secretário de Segurança Pública Klinger Costa, acusado no Congresso Nacional de liderar um esquadrão da morte no Estado. A denúncia foi do ex-deputado Hélio Bicudo, que veio a Manaus se reunir com a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Manaus, liderada pelo padre Humberto Guidotti, para articular a denúncia que fez Klinger deixar o posto.

Na medida mais radical tomada numa gestão de segurança, no terceiro governo Amazonino aposentou todos os coronéis da ativa e nomeou comandante um dos jovens tenentes-coronéis, Paulo Castelo Branco. A medida abriu uma fenda na hierarquia da polícia, que repentinamente ficou sem seus principais comandantes. O período também foi marcado pela troca da cor dos uniformes dos militares, que abandonaram o tradicional cinza por uma farda caqui. A mudança foi feita, à exemplo de agora, após um estudo feito por uma universidade apontando que o caqui era a cor ideal para os policiais.

Nas ruas, a cor desagradou a todos, logo apelidados pela população de “mata mosquitos”, numa referência a farda usada pelos agentes de combate à malária. A compra milionária do fardamento para todo o efetivo também levantou a suspeita de superfaturamento e beneficiamento em licitação pública. O Ministério Público investigou o caso e responsabilizou o então comandante pelo caso. Dois anos depois o cinza voltou as ruas.

Dez anos depois o governador Eduardo Braga também aposentou os coronéis e promoveu o major Dan Câmara a tenente-coronel para acomodá-lo no comando geral. Nas duas oportunidades a medida não deu certo.

Na Polícia Civil a troca de Mariolino por Frederico Mendes foi bem absorvida, mas a indicação de Ivo Mendes para ser o número 2 e a volta de Orlando Amaral à Delegacia de Homicídios foi muito criticada pelos policiais. Para completar, colocar um polícial militar na corregedoria em lugar da delegada Iris Trevisan também pegou mal na corporação.

No posto de secretário Extraordinário, Walter Cruz comanda o programa GuardiAM, desenvolvido a partir da consultoria feita pelo ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani. Pelo trabalho, O nova-iorquino recebeu R$ 5 milhões, mas os custos totais do empreendimento pode chegar aos R$ 100 milhões em quatro anos, pois envolverá a compra de equipamentos e o treinamento de recursos humanos na sede da consultoria, em Nova York.





