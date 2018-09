Polícia Civil prende traficante com 60 kg de cocaína entre farinha

Manaus – A ação da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI), do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Fluvial resultou na prisão de um traficante e na apreensão de 60 quilos de cocaína pura escondidas em sacas de farinha na Manaus Moderna, Centro, zona sul da capital. O material ilícito veio no barco Letícia Sofia, o mesmo onde horas antes os policiais haviam prendido uma mula e apreendido dez quilos de entorpecentes.



Na Manaus Moderna foi preso Daniel Andrade Nogueira, 37, que buscou a droga na embarcação e iria fazer o transporte para bocas de fumo da capital. A prisão é resultado da Operação Banzeiro, que faz a fiscalização dos barcos que navegam com destino à capital.

Vinda de Coari, a embarcação Letícia Sofia já havia sido vistoriada no início da manhã de sexta. Na ocasião, os policiais prenderam Fabiano Amorim Queiroz, 32, que estava com os dez quilos de pasta base de cocaína em uma mala. O cão Zeus ajudou a identificar os entorpecentes. Com informações de que havia mais droga no barco, os policiais continuaram monitorando e esperaram o desembarque na região da Manaus Moderna.

Daniel Andrade Nogueira, 37, foi preso em flagrante no momento em que buscava a droga | Foto: Polícia Civil





Escondido em sacas de farinha, o entorpecente estava entre as mercadorias no porão da embarcação. Era cocaína pura e pasta base, avaliado em algo em torno de R$ 2 milhões. Segundo o Secretário de Inteligência, delegado Herbert Lopes, a droga veio da Colômbia e seria distribuída em bocas de fumo de Manaus.

“De posse dessa informação de que estariam possivelmente transportando essa droga dentro de sacos de farinha, a gente aguardou a retirada desse material no porto e, quando foi identificado, as equipes resolveram efetuar as abordagens, que sucedeu com a apreensão e a prisão do elemento”, disse.

Segundo o Secretário de Inteligência, delegado Herbert Lopes, a droga veio da Colômbia e seria distribuída em bocas de fumo de Manaus | Foto: Polícia Civil

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, titular do Denarc, a ação bem sucedida representou um golpe contra os traficantes. Para ser revendida aos usuários, a droga seria adicionada de outros compostos e teria sua quantidade triplicada. “O prejuízo ao tráfico foi enorme e vamos continuar nesse trabalho para coibir essa prática criminosa no Amazonas”, afirmou.



Daniel Andrade Nogueira foi flagranteado por tráfico de drogas e será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na tarde de hoje.

A droga estava escondida entre quilos de farinha | Foto: Polícia Civil





