Caseiro é morto a terçadadas em sítio na AM-010

Manaus - Um caseiro de 44 anos foi encontrado com marcas de terçadadas, dentro da residência onde morava, em um sítio no km 33 da rodovia estadual AM – 10, que liga Manaus a Itacoatiara, na manhã deste sábado (15). O corpo da vítima foi encontrado por vizinhos.



De acordo com a polícia, o caso pode se tratar de um latrocínio, já que alguns eletrodomésticos e objetos foram levados da casa. A vítima estaria sozinha no momento do crime.

A vítima foi atingida por golpes de terçado na cabeça. Ninguém foi preso.



Suspeito

Ainda segundo a polícia, há um suspeito, que seria conhecido na região e não teve nome divulgado. Esse homem teria avisado aos vizinhos sobre o corpo, após ter cometido o crime.

O corpo foi trazido para Manaus pelo Instituto Médico legal (IML). A ocorrência foi atendida pela 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

