Mais de 10 pessoas são presas em Operação no AM

Manaus -A Operação Águia com Ação “Amazonas Seguro”, na capital, e Ação “Sentinela” em diversos municípios do Amazonas foi deflagrada na noite de sexta-feira (14), pela Polícia Militar (PM). O objetivo das ações estratégicas é combater a criminalidade e reduzir os índices de homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas.

De acordo com o Subcomandante-Geral da PM, Coronel Ayrton Norte, os órgãos do sistema de segurança pública estão trabalhando de maneira integrada, e as ações fazem parte do Projeto “GuardiAM 24 horas”.

"Temos a certeza que essa interação refletirá diretamente na efetiva promoção de segurança que a população amazonense anseia, sabemos da importância da presença da Polícia Militar mais perto das comunidades, em todas as zonas de Manaus e nas cidades do interior, executando todas as ações para prevenir e combater os mais diversos tipos de crimes”, ressaltou o Subcomandante.

Números Capital

2.876 veículos foram abordados, sendo 113 ônibus do transporte coletivo e 6.433 pessoas. 17 veículos com restrições de roubo ou furto foram recuperados e 25 armas brancas foram apreendidas. 52 bares ou casas noturnas foram fiscalizadas e quatro pessoas foram apresentadas nos Distritos Integrados de polícia (DIP’s) em flagrante e cinco assinaram termos circunstanciados de ocorrência.

Interior

De acordo com dados do Comando de Policiamento do Interior (CPI), 315 veículos e 462 pessoas foram abordados. Duas armas de fogo foram apreendidas nos municípios de Uarini e Parintins, respectivamente. Em Urucurituba e Envira foram apreendidos 54 porções de drogas. 31 pessoas foram apresentadas nas delegacias e 7 detidas em flagrante, além de 4 menores apreendidos e um veículo recuperado em Nova Olinda do Norte.

As operações continuam neste fim de semana.

