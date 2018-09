Mulheres tentam entrar com drogas dentro de preservativo em presídios

O tabaco estava dentro de um preservativo, envolto em um plástico preto e foi encontrado em revista com o auxílio do Scanner corporal. | Foto: Divulgação





Manaus -Três mulheres foram flagradas tentando entrar com drogas e tabaco dentro de duas unidades prisionais, na manhã de sábado (15). Uma outra mulher tentou levar recados de detenta dentro do sutiã no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), que fica no KM 8, da rodovia federal BR-174, que liga Manaus ao estado de Roraima.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), duas mulheres tentaram entrar com mais de 200g de drogas dentro do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), que fica no km 8 da BR-174. Uma tinha mais de 150g de maconha envolta em um plástico e armazenada dentro dos órgãos genitais. A outra com 48g de entorpecente escondidos da mesma forma. A duas foram encaminhadas ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na unidade Prisional do Puraquequara, na zona Leste, uma mulher foi presa com uma porção de tabaco dentro das partes íntimas. | Foto: Divulgação

Na unidade Prisional do Puraquequara, na zona Leste, uma mulher foi presa com uma porção de tabaco dentro das partes íntimas. O tabaco estava dentro de um preservativo, envolto em um plástico preto e foi encontrado em revista com o auxílio do Scanner corporal.

Sutiã

Uma mulher, de 40 anos, mãe de uma interna, foi detida usando um sutiã que levava informações dar presa, no CDPF.

Na peça íntima havia contatos de telefone, informações sobre documentos pessoais e mensagens de carinho como: “Pai te amo, me perdoa por tudo”. | Foto: Divulgação

Conforme informações repassadas pela Seap, a mãe de uma interna ficou nervosa ao ser revistada pela agente na entrada do presídio. A mulher acabou revelando que vestia um sutiã com anotações feitas pela presa aos familiares.

Na peça íntima havia contatos de telefone, informações sobre documentos pessoais e mensagens de carinho como: “Pai te amo, me perdoa por tudo”.

A mulher foi encaminhada ao 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e suspensa das visitas pela Seap.

*Com informações da assessoria

