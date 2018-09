Jovem é morto no Mutirão e criminosos intimidam população

Jovem foi morto em frente da casa em que morava. | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente, de 17 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na rua 1, bairro Mutirão, zona Norte de Manaus, na noite de sábado (15), entretanto, após a remoção do corpo e a saída da polícia, criminosos efetuaram diversos disparos na região intimidando não apenas os moradores, mas também jornalistas que estavam apurando o crime.

Segundo informações repassada à polícia, o adolescente estava conversando com amigos da igreja em frente de casa, quando seis homens armados entraram na rua atirando.O jovem foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas que atravessou o corpo e saiu pela clavícula.

Leia também: Caseiro é morto a terçadadas em sítio na AM-010

Ainda conforme a polícia, essa não é a primeira vez que homens armados invadem a região e atiram contra a população. A vítima, por exemplo, já tinha sido atingida por disparos, em outra ocorrência como essa.

Moradores contaram aos policiais que acreditam que os criminosos eram de facção rival e tinham o interesse em dominar aquela área.

O corpo foi levado por equipes ao Instituto Medico Legal (IML).O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Deus).

Intimidação

Enquanto jornalistas ainda cobriam a morte do jovem, os policiais militares. após o término da perícia e do corpo ser removido, foram embora do local, como é comum. No entanto, ao saírem, disparos foram efetuados na região para intimidar todos que estavam naquela área.

Ao ouvirem os tiros, moradores, comerciantes e os repórteres que estavam lá correram tentando se esconder. Os comércios foram fechados e os moradores fugiram para dentro de suas casas. Ninguém ficou ferido.

Leia mais

Homem é morto a tiros por motoqueiro no bairro Coroado

Homem morre em SPA após ser baleado seis vezes no Japiim

Três homens são presos por furto de energia em Petrópolis