Homem é morto a facadas após briga em bar, na Cidade Nova

Moradores da região contaram à polícia que a vítima sempre ia naquele bar. | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem, de 54 anos, foi morto na noite de sábado (15) durante uma discussão em um bar,localizado na rua Pagiel, no loteamento Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima e o suspeito estavam bebendo no local quando iniciaram uma briga.

Ainda conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima e o suspeito iniciaram uma briga, quando o homem foi atingido a golpes de faca, no tórax e abdômen. Não há informações sobre como começou a discussão.

Moradores da região contaram à polícia que a vítima sempre frequentava aquele bar. Até o início da manhã deste domingo (16), ninguém foi preso.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS.

*Com informações da DEHS

Leia mais

Caseiro é morto a terçadadas em sítio na AM-010

Jovem é morto no Mutirão e criminosos intimidam população

Mulheres tentam entrar com drogas dentro de preservativo em presídios