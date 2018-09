Homem é perseguido e morto em rip-rap no Alvorada 2

Ele foi perseguido pelo rip -rap e executado com tiros que atingiram as costas. | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Um homem, de 28 anos, foi perseguido e morto na manhã deste domingo (16), na rua zero, bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, pouco antes do crime, a vítima teria recebido uma ligação marcando um encontro no local.

Ainda segundo informações da polícia, o homem foi surpreendido por um grupo de homens que desceram de um táxi e começaram a correr atrás da vítima. Ele foi perseguido pelo rip -rap e executado com tiros que atingiram as costas. O homem morreu no local. Os suspeitos não foram identificados.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





