Jovem é morto com 3 tiros à queima-roupa no AM

O autor do crime ainda não foi identificado. | Foto: Divulgação

Benjamin Constant– Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (6), por volta das 3h50 nas proximidades do Bumbódromo da cidade de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. No local policiais da 2ª Companhia de Polícia Militar encontraram o corpo de um jovem de 18 anos, que foi atingido com três disparos de arma de fogo.

De acordo com o agente policial responsável pelo atendimento da ocorrência, Tenente Garavito, as informações sobre o homicídio chegaram até a equipe de segurança por meio de denúncia anônima.

“Nós recebemos a ligação de uma pessoa que disse ter ouvido três tiros por trás do bumbódromo da cidade e quando nos deslocamos para lá encontramos um rapaz caído ao lado do auditório evangélico – Canaã.", contou a autoridade policial.

Ainda segundo a polícia, ao chegarem no local, a vítima estava debruçado de peito sobre o chão e com forte sangramento na boca, mesmo assim acionaram uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer o jovem.

Após a chegada dos paramédicos, que ainda tentaram reanimar o rapaz, mas sem sucesso, conduziram a vítima para o hospital público do município onde o médico oficializou o óbito.

Suspeito

O autor do crime ainda não foi identificado, mas a polícia já trabalha no caso com base em testemunhas que dizem ter visto um homem sair correndo do local após o som dos disparos de arma de fogo.







