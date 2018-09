Mototaxista é morto por passageiro no Parque São Pedro

Mototaxista teria transportado o criminoso de uma rua a outra, no mesmo bairro | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde deste domingo (16), o motaxista Wando Vasconcelos, 36, foi morto a tiros na rua São Tomé, no Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus.



Segundo informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito teria solicitado os serviços do mototaxista na entrada do bairro. Ao chegarem na rua São Thomé, efetuou quatro disparos contra Wando, sendo um nas costas e três no peito e cabeça. O fato ocorreu por volta das 15h30, momento em que, segundo moradores, a rua não estava muito movimentada.

Local onde ocorreu o crime | Foto: Andreza Cunha

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local, porém, ao chegar, constatou que o homem já estava morto.



Os moradores das imediações relataram à reportagem que os sons dos disparos pareciam fogos de artifício, por isso saíram até a rua para ver o que estava acontecendo, quando perceberam o corpo do mototaxista, sem vida.

Local onde ocorreu o crime | Foto: Andreza Cunha

O suspeito



No momento do homicídio, o suspeito moreno trajava uma calça jeans e blusa cinza. As guarnições da 20ª Cicom realizaram busca nas proximidades do local, mas ninguém foi preso.

A Polícia investiga o caso para apurar as motivações do homicídio, já que nenhum pertence da vítima foi levado.



O Corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Homem é perseguido e morto em rip-rap no Alvorada 2

Falso Policial armado com pistola é preso dentro de ônibus em Manaus