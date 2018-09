Corpo é encontrado boiando em igarapé na BR 319

Ainda não há informações se o homem teria sido jogado ou se caiu no igarapé. | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem identificado como Raimundo Barbosa da Silva, de 52 anos, foi encontrado esfaqueado, boiando dentro de um igarapé, às margens do KM 167, na Br 319, município de Careiro Castanho.



De acordo com informações preliminares, a vítima teria bebido com um grupo de homens em um bar da região e foi morto ao retornar para casa. Ainda não há informações se ele teria sido jogado ou se caiu no igarapé.

Corpo foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Divulgação

O caso deve ser investigado pelo 34º Distrito de Policia, do município de Careiro Castanho.

Outro caso:

Na tarde deste domingo (16), o motaxista Wando Vasconcelos, 36, foi morto a tiros na rua São Tomé, no Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus. Segundo informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito teria solicitado os serviços do mototaxista na entrada do bairro. Ao chegarem na rua São Thomé, efetuou quatro disparos contra Wando, sendo um nas costas e três no peito e cabeça.

O fato ocorreu por volta das 15h30, momento em que, segundo moradores, a rua não estava muito movimentada. Ninguém foi preso e o caso é investigado pela polícia.

Leia mais:

Jovem é morto no Mutirão e criminosos intimidam a população

Caseiro é morto à terçadadas em sítio na AM 010

Homem é perseguido e morto no rip-rap no Alvorada 2