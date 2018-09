Operação: 18 pessoas presas e 22 veículos recuperados em Manaus

Manaus - Órgãos de segurança pública do Amazonas realizaram uma operação integrada em Manaus, no último fim de semana. Até a manhã de domingo (16), 22 veículos com restrição de roubo e furto foram recuperados e 18 pessoas foram presas.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, entre a manhã de sexta e a madrugada deste domingo, ao todo, 18 pessoas foram presas, quatro menores apreendidos e um foragido do sistema prisional foi recapturado.

Além disso, duas armas de fogo foram localizadas. Os menores apreendidos, em bairros diversos, estavam com porções de entorpecentes. Entre os apreendidos, uma menina e um menino de 13 anos e dois rapazes de 17 e 15 anos. Entre os presos, dois foram por flagrante de homicídio e tentativa de homicídio.

Na capital, a Polícia Militar recuperou 22 veículos com restrição de roubos e furtos no período, sendo dez motocicletas. Uma oficina de desmanche foi localizada na Rua Mirra, conjunto João Paulo, Jorge Teixeira, Zona leste.

No local, os policiais encontraram quatro motos e três carros, todos com restrição de roubo. O terreno pertencente a José de Arimateia da Silva Souza, que é motorista terceirizado da Polícia Civil.

Ele prestou depoimento na sexta-feira no 30º Distrito Integrado de Polícia e disse que alugava o terreno para terceiros e não tinha conhecimento do crime.

No Monte das Oliveiras, uma mulher foi presa por policiais durante apuração de denúncia de desmanche de uma moto. O veículo estava sendo desmontado quando os policiais chegaram.

Prisões

Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em assaltos na capital. No Conjunto Francisca Mendes, zona norte, a polícia prendeu Jussara da Silva Ferreira, 20, por suspeita de participar, ao lado de outro infrator, de um roubo praticado a linha 058.

A detenção ocorreu na sexta-feira, às 14h50. O outro suspeito conseguiu fugir. No sábado, às 20h, policiais militares prenderam Breno de Aguiar Ferreira, 28, e Daniel Santos da Costa Gonçalves, de 22 anos, pelo roubo praticado na linha 029. Três celulares foram recuperados.

No Tancredo Neves, zona leste, Matheus da Silva Souza, 19, e Cleisson Monteiro da Silva, 24, foram presos enquanto faziam roubos em uma moto. Com eles, os policiais apreenderam dois celulares e oito capas de telefone.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam Alan Jhone Bezerra da Conceição, 28, e apreenderam uma arma caseira calibre 28, após denúncia anônima. O fato ocorreu na Rua Goiaba, Monte das Oliveiras.

Na Avenida Lourenço Braga, Centro, zona sul, Gabriel da Cruz Ferreira, 20, foi preso na sexta por um mandado judicial em aberto.

Homicida preso

Dois infratores foram presos sob a acusação de homicídio e tentativa de homicídio neste fim de semana. No sábado, o acusado Ronaldo Pereira da Silva, 31, foi preso pela morte de Antônio Benício da Silva, 55, com três facadas. O crime ocorreu na Rua 26 de Agosto, Cidade Nova, zona norte, por volta das 20h50. O caso foi registrado no 6º DIP.

Na madrugada deste domingo, por volta das 3h50, o infrator Diego Nunes Santa, 18, foi detido por seguranças de uma casa noturna localizada na Rua Lobo D’Almada, no centro, após tentar matar uma profissional do sexo no banheiro. Ele bateu na mulher com a tampa da descarga.

Com informações da assessoria*

