Briga entre vizinhos deixa um morto e um ferido em Coari, no AM

Manaus – Uma antiga rixa entre vizinhos deixou um morto, na tarde deste domingo (16), na Comunidade do Jacamin, no município de Coari (distante 362 km de Manaus). A vítima, um homem ainda não identificado, foi assassinada com golpes de terçado.

Segundo informações da Polícia Civil do município, uma mulher, supostamente esposa do homem morto a terçadadas, também teria sido atingida no braço. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital do município.

A briga entre a vítima e o autor do homicídio, segundo a polícia, é antiga. O suspeito teria chegado a incendiar a residência do casal no ano passado.

O delegado José Afonso Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, disse que está apurando a situação.

“Fomos ao hospital em busca da vítima e estamos investigando a fundo essa situação para saber o que realmente aconteceu pois, até agora, tudo o que temos são relatos que recebemos pela internet”, disse.

Leia mais:

Mototaxista é morto por passageiro no Parque São Pedro

Jovem é morto com 3 tiros à queima-roupa no AM