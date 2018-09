Preso por estupro em Manaus, homem diz não segurar desejo por crianças

Manaus - Cristivaldo Alves Tavares, de 39 anos, foi apresentado, na manhã desta segunda-feira (17), pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Ele é acusado de estuprar uma menina de quatro anos. O crime ocorreu no dia 23 de Agosto, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

A prisão do suspeito ocorreu na tarde do último sábado (15), por volta das 17h, em uma feira, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves.

O delegado Christiano Castilho, titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a mãe da vítima, de 24 anos, procurou a unidade policial para formalizar o Boletim de Ocorrência. Ele contou à polícia que o vizinho havia abusado sexualmente da filha.

O suspeito disse que não consegue segurar os impulsos sexuais por crianças | Foto: Josemar Antunes

"No dia do fato, a vítima estava brincando no quintal de casa com outra criança, quando Cristivaldo chamou a menina e a levou para uma parte mais reservada do local. Em seguida, ele abaixou a calça e ordenou que a criança colocasse a boca no pênis dele. Depois de atender o pedido, a menina começou a chorar e foi ameaçada pelo agressor", explicou o delegado Cristiano Castilho.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, Cristivaldo já responde a um processo também por estupro de vulnerável e estava foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde 2014. O mandado de prisão foi expedido no dia 15 de Setembro deste ano, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, do Plantão Criminal.

Em depoimento, Cristivaldo confessou o crime. Ele disse à polícia que não consegue segurar os impulsos sexuais quando está perto de crianças.

Cristivaldo foi apresentado na sede da Depca | Foto: Josemar Antunes

"O perfil do abusador é sempre esse. Perfil sedutor, perfil do tio bonzinho, perfil do vizinho camarada, que acaba atraindo pra si a confiança da criança para cometer os crimes de abuso sexual", explicou a delegada Joyce Coelho.

Já durante a coletiva de imprensa, Cristivaldo negou o crime de estupro e disse que só falaria sobre o caso diante do juiz.

Cristivaldo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

