Pistoleiro da FDN, 'Piu-Piu' é preso com armas e munições em Manaus

Manaus - Apontado como gerente do tráfico de drogas da facção criminosa Família do Norte (FDN) e suspeito de vários assassinatos em Manaus, Wendel Mar e Souza, de 28 anos, mais conhecido como "Piu-Piu", foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A prisão ocorreu durante uma operação da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Seaop, Wendel foi detido na rua Santa Clara após denúncias anônimas. Com ele, a polícia encontrou uma pistola calibre nove milímetros, um carregador com 84 munições de calibre ponto 40 e nove milímetros, uma balança de precisão, rádio comunicador e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola e munições | Foto: Josemar Antunes

Ainda de acordo com Torres, Wendel, além de atuar como gerente do tráfico, é investigado como um dos pistoleiro da FDN. Ele é suspeito de mandar executar traficantes rivais de uma facção criminosa, que também atua na capital amazonense.

Ele também é suspeito de praticar assaltos na cidade. Ao término dos procedimentos, Wendel responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele ficará preso à disposição da Justiça.

