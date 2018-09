Homem é morto dentro de casa enquanto dormia, no Jorge Teixeira 4

Manaus - Janderson Castro de Souza, de 36 anos, conhecido como "Pequeno", foi assassinado com pelo menos sete tiros no início da desta segunda-feira (17), enquanto dormia em uma rede. O crime ocorreu por volta das 11h30 na rua Camomila, loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de moradores, momentos antes do crime, um carro branco foi visto rondando o local. Minutos depois, dois homens invadiram a residência para executar a vítima, que estava na sala.

"Os criminosos foram duas vezes na casa. Um deles abriu a porta para confirmar se era o Janderson. Em seguida, retornaram para concluir o crime", disse um morador que preferiu não se identificar.

A mãe da vítima, Valda Souza, de 65 anos, informou que após os disparos, viu dois homens saindo do local em uma motocicleta, de características não reconhecidas. A vítima estava na casa da mãe para fazer um serviço de encanação. Ela confirmou que o filho era envolvido em crimes.

"Não sei se o meu filho fazia parte de alguma facção criminosa, mas ele era envolvido com coisas erradas", declarou.

O delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que a maioria dos tiros atingiram cabeça e tórax. A autoridade policial confirmou que Janderson tinha um mandado em aberto por roubo.

"A vítima já possui histórico de vida no crime. A suspeita é que o crime foi motivado por acerto de contas", disse.

Conforme a perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi atingida com nove tiros, sendo mão direita, braço esquerdo e restante na cabeça. Cápsulas de pistola calibre 380 milímetros foram recolhidas no local.

O corpo foi encaminhado para ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) dará seguimento nas investigações sobre assassinato.

